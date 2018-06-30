«أديداس» تحذر عملاءها من احتمال سرقة بياناتهم

المصدر: نيويورك - د ب أ

حذرت شركة أديداس الألمانية العملاقة للملابس والأجهزة الرياضية، عملاءها في الولايات المتحدة من احتمال سرقة بياناتهم بعد قيامهم بعمليات شراء عبر الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان إخباري إن أديداس تنبه بعض المستهلكين الذين اشتروا على موقع الشركة الأميركي على الإنترنت عن واقعة أمن محتملة لسرقة بيانات. وأضافت أنها أدركت يوم الثلاثاء أن «طرفا غير مرخص له» يدعي أنه حصل على بيانات مرتبطة ببعض مستهلكي أديداس.

واستنادا إلى تحقيق أولي، تعتقد أديداس أن سرقة البيانات اقتصرت على معلومات الاتصال وأسماء المستخدمين وكلمات المرور المشفرة.

وأفاد البيان أن حجم البيانات المسروقة لا يزال يتم تحديده بمساعدة شركات أمن للبيانات وسلطات إنفاذ القانون الأميركية. ويمثل الحادث نموذجا آخر لاستهداف شركة ووقوعها ضحية من قبل مجرمي الإنترنت.