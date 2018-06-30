اقتصاد فيتنام يسجل أعلى نسبة نمو منذ 7 سنوات

المصدر: هانوي- د ب أ

قالت الحكومة الفيتنامية أمس، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 7% في النصف الأول من العام الجاري مقابل 5.73% في الفترة نفسها من عام 2017، ليسجل أعلى زيادة سنوية منذ عام 2011.

وزادت الأنشطة القائمة على الزراعة والغابات والمأكولات البحرية بنسبة 3.9%، كما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.9%، وهو رقم قياسي في السنوات السبع الماضية.

كما شهدت فيتنام زيادة بنسبة 27% في السياحة الدولية في النصف الأول من هذا العام.

وبلغ إجمالي حجم صادرات البلاد 114 مليار دولار، بزيادة قدرها 16%، ووصل إجمالي حجم الواردات إلى 111 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام ليصل إلى 6.81% في نهاية العام الماضي، وهو أعلى معدل في 10 سنوات، ومن بين أعلى المعدلات في العالم.