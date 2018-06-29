طاهٍ في «الاتحاد للطيران» يحطم رقماً قياسياً

المصدر: أبوظبي - البيان

حطّم سانجي تاكور، أحد الطهاة على متن الطائرة في الاتحاد للطيران، الرقم القياسي العالمي لإعداد وتقديم الطعام في مطعم مؤقت أقامه في معسكر القمة المتقدمة بجبل إيفرست، ليصبح أعلى مطعم في العالم.

أتم سانجي تاكور، وزميله المرافق الطاهي ساونداراراجان بالانيابان، رحلتهما الشاقة خلال شهر يونيو الجاري، حيث وصلا معسكر القمة وقدما وجبتهما الشهية على ارتفاع 5.585 متراً فوق سطح البحر.

واحتفلت الاتحاد للطيران بإنجازات سانجي في تحطيم الرقم القياسي من خلال إقامة حفل شارك فيه لفيف من الإدارة العليا، والموظفون في المقر الرئيس للاتحاد للطيران.

وبهذه المناسبة، أفاد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «يجسد سانجي روح الاتحاد للطيران الحقيقية، ونشعر بسعادة وحماس كبيرين للترحيب به والاحتفاء بإنجازه الرائع، ويحدونا الفخر جميعاً بهذا الإنجاز».

بدأ الطاهيان، صاحبا الرقم القياسي العالمي الجديد، في الإعداد لرحلتهما منذ أشهر، تضمنت الاستعدادات القيام بتدريبات التأقلم مع المناخ والتمارين البدنية.

وقال سانجي: «نشأت على حب واحترام تلك الجبال، فأنا من أبناء منطقة الهيمالايا، لذا يمثل هذا الرقم القياسي إنجازاً عظيماً بالنسبة لي على المستوى الشخصي، حيث يجمع بين شغفي بالطعام والطهي».