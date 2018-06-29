56 % من المستثمرين يتوقعون زيادة الاندماج مع الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

تتوقع 56% من مؤسسات الاستثمار زيادة مستوى اندماج الذكاء الاصطناعي مع عملية الاستثمار، بينما تتوقع 40% زيادة ميزانياتها المخصصة للذكاء الاصطناعي وفقاً لمسح جديد من «تومسون رويترز»، و«غرين ويتش أسوشيتس.».

إضافة إلى ذلك، فإن 70% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا تطبيق بيانات بديلة أو خطط بديلة في الأشهر الـ 12 المقبلة كمدخلات إضافية في منهجهم الاستثماري الأساسي.

وتستعرض الدراسة التغييرات الأخيرة في أبحاث وعمليات الاستثمار، حيث تحدد رؤى المشاركين في الاستطلاع ثلاثة مفاهيم رئيسة تقود مستقبل أبحاث الاستثمار: البيانات البديلة، والذكاء الاصطناعي، والعلاقات المتغيرة بين المستثمرين المؤسسيين وأطراف البيع.

وقال ماهيش نارايان، الرئيس العالمي لإدارة المحافظ والأبحاث في تومسون رويترز:

«من الواضح أن مشهد أبحاث الاستثمار سيبدو مختلفاً تماماً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة». وأضاف: «سيحتاج المستثمرون إلى الحصول على المزيد من البيانات والمعلومات للتزود بالذكاء الاصطناعي الجديد وتكنولوجيا التعلم الآلي التي يستثمرون فيها، بما في ذلك البيانات البديلة لتحديد طرق جديدة لإيجاد برامج ألفا.

كما أن مديري المحافظ النشطة سيعتمدون بشكل أقل على أطراف البيع لإعداد أبحاثهم، مع الاعتماد بشكل أكبر على الأبحاث الداخلية والباعة لتزويدهم بالمعلومات والأدوات التي يحتاجون إليها».

وقال ريتشارد جونسون، نائب الرئيس، هيكلة الأسواق وأبحاث التكنولوجيا في شركة المعلومات التسويقية والاستشارية «غرين ويتش أسوشيتس»: «إن البحوث الاستثمارية التقليدية معرضة للخطر بسبب ثورة البيانات الجديدة والتكنولوجيا».