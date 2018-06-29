تراجع إيرادات «إتش أند إم» خلال الربع الثاني

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلنت شركة هينيز وموريتز «إتش أند إم» أمس تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني، حيث مازالت تقوم بتخفيضات لتقليص مخزون البضائع. وقد تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثاني، الممتد من مارس إلى مايو، بواقع الخمس مقارنة بنفس الربع من العام الماضي لتصل إلى 4.64 مليارات كرون (514 مليون دولار).

وتراجعت المبيعات باستيعاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 % لتصل إلى 51.38 مليار كرون.

وقال المدير التنفيذي للشركة كارل جوهان بيرسون في بيان «لقد دخلنا الربع الثاني ونحن نحمل الكثير من المخزون، ومازال لدينا اختلالات في تشكيلة إتش أند إم، وهو أمر نعمل على تصحيحه تدريجيا».

وقد ارتفعت المبيعات على شبكة الإنترنت بنسبة 17% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وخلال الربع الثاني، تم إضافة الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لقائمة الدول التي يتاح فيها شراء منتجات اتش اند ام على شبكة الإنترنت.

وأشارت الشركة إلى أنها مستمرة في العمل على تكييف نموذج عملها مع العالم الذي تزداد فيه المبيعات الإلكترونية ويقل فيه عدد الزبائن الذين يزورون المتاجر. وبلغ عدد المتاجر التي تديرها اتش اند ام 4801 متجر، بنهاية مايو الماضي.