2.7 مليون ضحايا البرمجيات الخبيثة لتعدين العملات الرقمية

المصدر: دبي- البيان

ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت الذين تعرضوا للهجوم ببرمجيات خبيثة خاصة بتعدين العملات الرقمية من 1.9 مليون إلى 2.7 مليون خلال عام واحد.

وتُظهر الإحصائيات التي تمّت خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية أن جهات التعدين التي تقف وراء تلك الهجمات تركّز بشكل متزايد على زيادة حضورها في أسواق جديدة، مستفيدة من مستخدمي الإنترنت فيها لزيادة عائداتها. وقد كان ذلك أحد أبرز النتائج الواردة في التقرير الذي أعدته شركة كاسبرسكي لاب حول هجمات طلب الفدية وهجمات التعدين الخبيثة في الفترة بين 2016 و2018.

ويُظهر التقرير، الذي يغطّي فترتين متماثلتين تمتدان من إبريل 2016 إلى مارس 2017 ومن إبريل 2017 إلى مارس 2018، أن العوائد المالية التي تحققها جهات تعدين العملات الرقمية قد تكون أكثر استمرارية.

وإن كانت أقلّ مما يكسبه المجرمون الكامنون وراء هجمات طلب الفدية التي قد تعود عليهم بمبالغ كبيرة ولكن ربما لمرة واحدة فقط في إطار المشهد المضطرب لهذه الهجمات، وهو ما بات يحظى بالرواج في أوساط مجتمع الجريمة الإلكترونية.

واعتبر أنتون إيڤانوڤ الخبير الأمني لدى كاسبرسكي لاب، إن الأسباب الكامنة وراء هذه التغيّرات في مشهد التهديدات الإلكترونية «واضحة»، مشيراً إلى أن هجمات طلب الفدية تشكّل طريقة «صاخبة ومحفوفة بالمخاطر» لجني مجرمي الإنترنت المال.