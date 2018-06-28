مصر تبني أعلى برج في القارة الأفريقية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر، بسام راضي، أن الصين ستبني أعلى برج في مصر والقارة الأفريقية بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة.

ونقلت "المصري اليوم، عن راضي، قوله في مداخلة هاتفية مع راديو 9090، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى، أمس الأربعاء، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في إطار تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون المشترك بين مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن العلاقات المصرية الصينية تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة الصينية بعد أن نجحت الصين في التغلب على كثير من التحديات التي واجهتها، خاصة وأن هناك ظروفا مشابهة بين المجتمعين الصيني والمصري مثل الزيادة السكانية ومشكلات تحقيق التنمية لجميع المواطنين.