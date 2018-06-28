«إنستغرام» تضيف خاصية محادثة الفيديو

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي وتبادل الصور «إنستغرام» التابعة لشبكة «فيسبوك» إضافة خاصية محادثة الفيديو إلى التطبيق.

وذكرت الشركة في رسالة عبر الإنترنت: «الشهر الماضي أعلنا عن مجموعة تحديثات في تطبيق إنستغرام لجعله أقرب إلى الناس وإلى الأشياء التي يحبونها. هذه التحديثات تشمل محادثة الفيديو والقنوات الموضوعية في إكسبلورر وتأثيرات الكاميرا على القصص المصورة التي يتم بثها».

ويمكن لمستخدمي «إنستغرام» إجراء محادثة فيديو عبر «إنستغرام دايركت» سواء مع شخص واحد أو مع مجموعة تضم حتى 4 أشخاص في وقت واحد.

كما أعلنت «إنستغرام» إضافة خاصية جديدة باسم «توبيكس» أو (موضوعات) إلى تبويب «إكسبلور».