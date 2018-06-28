تقرير: دبي ضمن أفضل وجهات تسوق السلع الفاخرة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير ديلويت السنوي الخامس حول أسواق السلع الفاخرة أن دبي تعد من بين أفضل وجهات التسوق المرغوبة في العالم التي يقصدها السواح المتميزون من جميع أنحاء العالم لتسوق السلع الفاخرة ومركزاً مهماً للإنفاق في المنطقة.

وذكر التقرير أن شركات السلع الفاخرة المئة الأضخم في العالم قد حققت مبيعات بلغت 217 مليار دولار خلال السنة المالية 2016، كما بلغ متوسط المبيعات السنوية للسلع الفاخرة لأضخم 100 شركة 2.2 مليار دولار حالياً.

ويستعرض تقرير ديلويت أكبر 100 شركة للسلع الفاخرة عالمياً بناءً على بيانات المبيعات في اللوائح المالية للشركات المجمعة للسلع الفاخرة خلال السنة المالية 2016، كما يناقش التقرير الاتجاهات الرئيسة التي تُشَكل سوق السلع الفاخرة ويقدم في السياق نفسه توقعات اقتصادية عالمية.

وحافظت كل من «أل في أم أش»، هي الأحرف الأولى من مويت هنسي لوي فيتون، ومجموعة شركات «إستي لودر»، وشركة «ريشمون»، ومجموعة شركات «لوكسوتيكا س.ب.ا»، وشركة «كرنج»، وهي أكبر خمس شركات للأزياء والسلع الفاخرة على مراكزها القيادية في السوق.

وقال هيرفي بالانتاين، الشريك المسؤول في ديلويت دبي والمسؤول عن قطاع الشركات الاستهلاكية في ديلويت الشرق الأوسط: «لقد عاود سوق السلع الفاخرة الانتعاش بعد أن شهد حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات الجيوسياسية خلال 2016، حيث سجلت مبيعاته السنوية ما يقارب 1 تريليون دولار في نهاية 2017.

ويعتمد النمو الإجمالي ثنائي الرقم للسوق العالمي على العديد من العوامل، بما في ذلك العوامل الجيوسياسية ذات التأثير الأكبر على السياحة. كما سيستمر نمو قطاع السلع الفاخرة خلافاً للعديد من القطاعات الأخرى».

كما أن أحد أكبر التحديات التي تواجه نمو قطاع السلع الفاخرة في الشرق الأوسط هي استبقاء المتسوقين الذين يمكنهم شراء السلع الفاخرة من أماكن أخرى، لا سيما في المدن الأوروبية.

ويعد الشرق الأوسط من أكبر المناطق في العالم التي تضم السكان الشباب من جيل الألفية التي تشكل فئة أكثر ثراءً من المتوسط ويتمتعون برغبة وقدرة شرائية أكبر، وتتيح تلبية احتياجات الجيل العربي الجديد من متسوقي السلع الفاخرة فرصة لخلق الولاء للعلامة التجارية، وزيادة الإنفاق على السلع الفاخرة، كما وتعزز من نسبة النمو في الأسواق.

وأضاف جايمس باب، الشريك المسؤول عن قسم العملاء والقطاعات في ديلويت الشرق الأوسط: «ترتبط دينامية سوق السلع الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، على عكس الدول الأخرى، بأسعار النفط التي تفسح مجالاً للنمو طالما بقيت مستقرة. وتبقى دبي في العام 2017 إحدى أفضل وجهات السلع الفاخرة لمستهلكي منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الزوار الصينيين والأوروبيين».