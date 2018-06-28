التعرف على الوجه يصل لهواتف نوكيا

المصدر: هلسينكي - وكالات

تخطط شركة «HMD» الفنلندية المالكة للعلامة التجارية «نوكيا» لإدخال ميزة جديدة إلى هواتفها الذكية تسمح للمستخدمين بفتح الأجهزة من خلال ملامح الوجه على غرار هاتف أيفون x، وعلى الرغم من أن المسؤولين في الشركة لم يؤكدوا بعد موعد إطلاق هذه الميزة، تشير العديد من التسريبات إلى أن هذا الأمر سيكون قريباً.

وسأل المستخدمون عما إذا كان تحديث Face Lock متاحاً لهاتف Nokia 8 الذكي الذي تم إطلاقه العام الماضي، وهو ما دفع نوكيا لتجيب بأن الهواتف الذكية الأربعة التي ستتلقى هذا التحديث تشمل Nokia 8 وNokia 7 Plus وNokia 6.1 وNokia 8 Sirocco. ورغم أن التاريخ المحدد لموعد وصول الميزة لم يتم ذكره، إلا أن الحساب أكد أنه سيأتي خلال الأشهر القليلة المقبلة.