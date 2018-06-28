تراجع أرباح الشركات الصينية في مايو

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الصادرة أمس، تراجعاً طفيفاً في معدل نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية خلال مايو الماضي.

وبحسب البيانات، زادت أرباح الشركات الصناعية خلال الشهر الماضي بنسبة 1. 21 % سنوياً بعد نمو بمعدل 9. 21 % سنوياً خلال نيسان/أبريل الماضي.

وزادت أرباح الشركات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 5. 16 % سنوياً، مقابل بنموها بمعدل 15 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

كما ارتفعت أرباح الشركات المملوكة للدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 7. 28 % سنوياً، في حين زادت أرباح الشركات الخاصة بنسبة 6. 10 % خلال الفترة نفسها.