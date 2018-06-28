هاتف سامسونغ المقبل بنظام «أندرويد غو»

المصدر: سيؤول - وكالات

كشفت تقارير سابقة أن شركة سامسونغ تطور هاتفاً اقتصادياً بنظام التشغيل أندرويد GO، فيما أكدت أحدث التقارير أن هذا الهاتف سيحمل رقم الإصدار SM-J260x.

حيث ظهرت صورة مسربة تكشف عن بعض مواصفات هاتف أندرويد GO التابع لسامسونغ.

تشمل المواصفات التي تم الكشف عنها حتى الآن، أن الهاتف سيأتي بسعة 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائى، وبمعالج رباعي النواة، كما سيعمل بنظام التشغيل اندرويد 8.1 Oreo، فيما ظهر تسريب جديد، يكشف عن بعض التفاصيل الرئيسية الأخرى للهاتف.

ووفقا لما جاء في الصورة المسربة، فسيعمل هاتف سامسونغ المنتظر بمعالج Exynos 7570 SoC، وشاشة بقياس 5 بوصات، مع ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 2600 ملي أمبير، للحفاظ عليه يعمل لوقت طويل.