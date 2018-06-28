بروتوكول جديد لحماية الـ«واي فاي»

المصدر: نيويورك - وكالات

يستخدم كل جهاز متصل بشبكة الواي فاي نفس بروتوكول أمان WP2 خلال السنوات العشر الماضية، والآن، قامت شركة Wi-Fi Alliance، وهي هيئة صناعية تصادق على أدوات الواي فاي، بتقديم شهادات لبروتوكول الأمن WP3 الجديد، وبعبارة أخرى، ستوفر أجهزة Wi-Fi الآن بروتوكول أمان WP3 الذي يجعل من الصعب على المتسللين تخمين كلمة مرور الـ Wi-Fi الخاص بك.

ويضيف بروتوكول WPA3 ميزات جديدة لتبسيط أمان شبكات الواي فاي، ويوفر قوة تشفير متزايدة، ومن المقرر أن تستمر الأجهزة المستندة إلى بروتوكول WPA2 الأقدم في التعامل مع بعضها البعض، ويشير الباحثون إلى أن تأمين WPA3 يأتي في شكلين.