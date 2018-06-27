«نوكيا» تطرح هاتفاً جديداً في يوليو

المصدر: هلسينكي - وكالات

أعلنت شركة HMD الفنلندية المالكة للعلامة التجارية نوكيا عن طرح هاتفها الجديد Nokia 3.1 رسمياً في الأسواق يوم 2 يوليو المقبل، بعد أسابيع قليلة من بدء قبول الطلبات لحجز الهاتف الجديد.

وقالت الشركة في بيان إن النسخة المزودة بـ2 جيجابايت رام و16 جيجابايت من مساحة التخزين ستكون متاحة للشراء بسعر 159 دولاراً بدءاً من 2 يوليو، وستشمل خيارات الألوان كلاً من النحاسي والأسود والأبيض، وسيتوفر الهاتف في عدد من الأسواق حول العالم، فلن يطرح رسمياً في الولايات المتحدة فقط.

جدير بالذكر، أن هاتف Nokia 3.1 مزود بشاشة قياس 5.2 بوصات، تعرض الصورة بدقة 720×1440 بيكسل.