«أبل» تصنع «آيفون 6 إس» بالهند

المصدر: نيويورك - وكالات

قال اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الصناعة، إن أبل بدأت الإنتاج التجاري لآيفون 6s في الهند منذ الأسبوع الماضي في منشأة بنجالورو التابعة لشركة Wistron التي تتخذ من تايوان مقراً.

وتشير التقارير إلى أن أبل تقوم بإنتاج هاتف iPhone SE منذ مايو الماضي في منشأة Wistron، وأكد المسؤولون التنفيذيون أن آبل تقوم بإنتاج تجريبي لطراز الآيفون الثاني في السلسلة 6 منذ أبريل، واختارت iPhone 6s بسبب إمكانات مبيعاتها.

يعني هذا أيضًا أن سعر iPhone 6s سينخفض بشكل ملحوظ في الهند، وسيساعد ذلك أبل على تعزيز حصتها في سوق الهواتف الذكية الهندية، وقال مسؤول تنفيذي إن طراز iPhone 6s المصنوع في الهند سيصل إلى المتاجر قريباً.