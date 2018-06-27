أكبر مطار بالعالم ينتظر الافتتاح في 2019

المصدر: دبي - وائل الخطيب

سيعمل مطار بكين الجديد، الذي سيكون الأكبر في العالم، والمقرر افتتاحه في مقاطعة «داكسينغ» الجنوبية في 2019، منطلقاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنقل الجوي في بكين وتعزيز وجود الطيران المدني في البلاد، وفقاً لتقرير نشرته مجلة «ترافيل أند ليجر». وسيصبح المطار القاعدة الجديدة لشركة خطوط جنوب الصين الجوية، وشركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية، وفقا للجنة الصين الوطنية للتنمية والإصلاح.

وقد صممت المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد مبنى مطار بكين الجديد، الذي سيحتضن حدائق حضرية، ويشمل مناطق سفر منفصلة للرحلات الدولية والمحلية، لإنشاء مبنى أكثر إحكاما.

وبحسب موقع «زها حديد للهندسة المعمارية»، فإن التناظر الكلي لتصميم مبنى المطار، بالإضافة إلى أشكاله الانسيابية المتداخلة، يخلق توليفة تستحضر تناغما وتوازنا في المناظر الطبيعية الصينية، فيما ألوانه وتجهيزاته تشكل تعبيرا عن اللغة البصرية في الثقافة الصينية التقليدية.