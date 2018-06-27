تراجع نمو قطاع السيارات البريطاني

المصدر: لندن - أ ف ب

تراجعت الاستثمارات في قطاع السيارات البريطاني إلى النصف تقريباً في النصف الأول من السنة، بتأثير من الغموض الذي يحيط ببريكست وفق معلومات نشرتها جمعية مصنعي وتجار السيارات أمس، خلال اجتماعها السنوي في وسط لندن.

وأفادت معطيات الجمعية أن الاستثمار في القطاع تراجع إلى 347 مليون جنيه استرليني (461 مليون دولار، 395 مليون يورو) في الأشهر الستة الأولى من 2018 مقارنة مع 647 مليون جنيه استرليني في الفترة نفسها من 2017.

وقالت في بيان إنها تدعو إلى تحقيق تقدم أسرع بشأن بريكست والتوصل إلى اتفاق يبقي في الحد الأدنى على عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي ويوفر لها مزايا السوق الواحد.