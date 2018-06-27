إقرار خطط توسعة مطار هيثرو

المصدر: لندن - د ب أ

صوّت برلمانيون بريطانيون بأغلبية كبيرة، في وقت متأخر من ليل الاثنين لصالح خطط مثيرة للجدل لبناء مدرج ثالث في مطار هيثرو بلندن، رغم الاعتراضات الشديدة من السكان ونشطاء البيئة.

وصوت النواب بأغلبية 415 صوتاً مقابل 119 لصالح مشروع التوسع الذي يسمح لمطار هيثرو بزيادة عدد رحلاته السنوية إلى 740 ألفاً مقارنة بنحو 470 ألفاً حالياً.

يأتي التصويت بعد عقود من الجدل. ويقول منتقدون إن المدرج سيزيد من تلوث الهواء في وقت يتعين على الحكومات فيه إيجاد طرق لخفض انبعاثات الكربون، وكذلك تعريض السكان لضوضاء لا تهدأ. كما سيجري هدم مئات المنازل لإفساح المجال للمدرج.

وقالت منظمة جرينبيس إنها ستطلق طعناً قانونياً مشتركاً على الخطط مع مجموعة من المجالس الحزبية في لندن وعمدة لندن صادق خان.