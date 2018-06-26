دين مصر المحلي يرتفع 8%

المصدر: القاهرة - رويترز

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة أبريل للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليونات جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعاً من 3.160 تريليونات في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12%، مقارنة بـ 3.052 تريليونات جنيه في ديسمبر 2016.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر بالمقارنة بمستواه نهاية يونيو 2017. وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد .