مطار أبوظبي يستعد لموسم الصيف بخدمات نوعية للمسافرين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن اتخاذها الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الصيف في مطار أبوظبي الدولي عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتسهيلات التي تشمل تأشيرات الدخول لمسافري الترانزيت عند وصولهم إلى الدولة، إلى جانب نشر التحديثات الخاصة بمواعيد رحلات الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير النظم المبتكرة لتعزيز إجراءات السفر، فضلاً عن رفع سرعة خدمة الـ«واي فاي» المجانية في المطار بهدف إثراء تجربة المسافرين عبر مرافقه.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «نضع معايير سلامة المسافرين على رأس أولوياتنا، ونواصل جهودنا من أجل تعزيز خدماتنا لتوفير أعلى سبل الراحة بهدف ضمان استمتاع جميع المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي بتجربة عالمية المستوى. ويسرنا العمل باستمرار مع شركائنا الاستراتيجيين والجهات المعنية جنباً إلى جنب من أجل تحقيق جميع أهدافنا وإنجازاتنا المشتركة».

وأطلقت مطارات أبوظبي منصة جديدة لاستخراج تأشيرات الزيارة لمسافري الترانزيت داخل مطار أبوظبي الدولي عند وصولهم إلى أرض الدولة، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، وشركة الاتحاد للطيران والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بهدف منح المسافرين إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول سواء كانت ترانزيت أو سياحية في غضون 30 دقيقة.

وتقع منصة الخدمات الجديدة في منطقة مسافري الترانزيت بصالة القادمين ضمن مبنى المسافرين 3 بمطار أبوظبي الدولي، حيث تتيح للمسافرين عبر المطار من مختلف الجنسيات إجراءات ميسرة لتسهيل إمكانية دخولهم إلى الدولة لعدة ساعات أو لمدة أربعة أيام (96 ساعة) أو أكثر، شاملةً جميع أنواع تأشيرات العبور المتاحة، وذلك في إطار دعم مساعي إمارة أبوظبي المستمرة لاستقطاب عدد أكبر من الزوار إلى العاصمة.

وأطلقت مطارات أبوظبي خدمة «بيزتويت» وهي خدمة آلية توفر معلومات الطيران على منصات التواصل الاجتماعي لمطار أبوظبي الدولي، لتمكن المسافرين القادمين والمغادرين عبر المطار الحصول على تحديثات آنية حول مواعيد الرحلات الجوية عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«فيسبوك».

ويعتزم مطار أبوظبي الدولي إطلاق مجموعة من الأنشطة والعروض التجارية، بهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر مرافقه. وتم إضافة خدمة جديدة لتعزيز راحة مسافري الترانزيت لتخزين حقائبهم في منطقة المغادرين في حال رغبوا بالخروج من المطار لاستكشاف معالم المدينة.