استبيان «بيت.كوم»: 45% يرون اكتفاء أصحاب الأعمال بمقابلة واحدة للتوظيف

المصدر: دبي - البيان

كشف استبيان جديد أجراه «بيت.كوم» بعنوان «مقابلات العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن 45,3٪ من المجيبين يعتقدون بأن أصحاب العمل يتخذون قرار التوظيف بعد أول مقابلة.

بينما قال 15,6٪ إن اتخاذ هذا القرار يتطلب إجراء مقابلتين، في حين قال 17,2٪ إنه يتطلب ثلاث مقابلات. من ناحية أخرى، صرح 13٪ بأن اتخاذ هذا القرار يتطلب أربع مقابلات أو أكثر.

وبحسب الاستبيان، صرّح 71,6٪ من المجيبين بأنهم أجروا مقابلات جماعية، حيث يتم خلال هذا النوع إجراء مقابلة مع عدة مرشحين في نفس الوقت. من ناحية أخرى، قال واحد من كل خمسة (21,2٪) إنهم قاموا بإجراء مقابلات فردية، في حين أجرى أقل من 5٪ مقابلة مع لجنة، أو مقابلة سلوكية، أو مقابلة غداء.

وتفضل النسبة الأكبر من المجيبين إجراء المقابلات الجماعية (57,8٪) والمقابلات الفردية (30,7٪)، بينما يفضل 5,5٪ فقط مقابلات اللجان، و3٪ مقابلات الغداء، في حين يفضل 3٪ المقابلات السلوكية.

ووفقًا للغالبية العظمى (90,5٪) من المجيبين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المقابلات الشخصية تستغرق بشكل عام أقل من ساعة، بينما ذكر 6,1٪ أن المقابلات تدوم ما بين ساعة وساعتين، وشهدت نسبة قليلة (1,2٪) مقابلات استمرت أكثر من ساعتين.

أما بالنسبة للمقابلات الهاتفية، فقد صرح ثلاثة أرباع المجيبين (75٪) إنها تستغرق أقل من 15 دقيقة، بينما قال 15,1٪ إنها تدوم ما بين 15 إلى 30 دقيقة. بينما شهد 5,2٪ فقط من المجيبين مقابلات هاتفية استمرت أكثر من 30 دقيقة.

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: «نحن في بيت.كوم نسعى جاهدين لمساعدة الباحثين عن عمل على إيجاد وظائف، والشركات على إيجاد مرشحين لوظائفها الشاغرة» وأضاف: «تعد مقابلة العمل من أكثر المراحل صعوبة بالنسبة للعديد من الباحثين عن عمل، وبما أن غالبية المرشحين يدركون أهمية التحضير للمقابلة.

فإننا نسعى باستمرار لتزويدهم بمعلومات ونصائح لمساعدتهم على الاستعداد بأفضل شكل ممكن والتميّز عن المرشحين الآخرين. وبصفتنا أكبر موقع للوظائف في المنطقة، فإننا نواصل في توفير أكثر من 10000 فرصة عمل بشكل يومي لـ 32,5 مليون باحث عن عمل، ونشجّع كافة المهنيين على الاستفادة من المعلومات والأدوات التي نقدمها للنجاح في المقابلات».