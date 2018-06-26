«سامسونغ» تدعم «إس 10» بميزة التعرّف على الوجه

المصدر: سيئول - وكالات

كشف تقرير عن أن الهاتف «غالاكسي إس 10» سيكون أول هاتف لشركة سامسونغ يمتلك قارئ بصمات الأصابع مدمج بالشاشة، كما تتعاون الشركة الكورية الجنوبية مع شركة أجنبية لتطوير وحدة ثلاثية الأبعاد لمسح الوجه، مماثلة لتلك الموجودة في هاتف أبل، وإذا نجحت سامسونغ فى جلب وحدة مسح الوجه ثلاثية الأبعاد، فسوف تتخلص من ماسح القزحية تماماً للتوفير في كل من وزن وتكلفة الهاتف.

وذكر التقرير أن سامسونغ أمرت بتوفير عينات لعدة أجزاء من هاتف غالاكسى إس 10 من جميع موردي المكونات باستثناء أولئك الذين يوفرون جهاز استشعار القزحية. ووفقا للتقرير، فمع استعانة سامسونغ بمستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة ومسح الوجه ثلاثي الأبعاد.

فسيكون من المنطقي أن تقرر الشركة في النهاية إزالة وحدة الماسح الضوئي للقزحية، مما سيساعد سامسونغ أيضاً على تحسين ميزة AR Emoji بشكل كبير. وأخيراً يشير التقرير إلى أن جهاز غالاكسي إس 10 سيأتي في شكلين مختلفين، النموذج العادي مزودا بشاشة قياس 5.8 بوصات والأكبر بشاشة 6.3. بوصة.