تراجع الثقة بمناخ الأعمال الألماني

المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت بيانات نُشرت أمس تراجع الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا بصورة طفيفة في يونيو. وتراجع المؤشر الشهري للثقة في مناخ الأعمال، والصادر عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، بنصف نقطة إلى 8ر101، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

ووفقاً للمؤشر، الذي يعتمد على آراء الآلاف من مسؤولي الشركات، ويعد المؤشر الأولي الأهم لحالة الاقتصاد الألماني ككل، فإن الوضع الحالي يعكس تراجعاً في أوضاع الأعمال، رغم أن التوقعات للمستقبل لا تزال كما هي دون تغيير.

وأشار كليمنس فوست رئيس المعهد، ومقره ميونخ، إلى «ضعف الرياح المعاكسة للاقتصاد الألماني». ومنذ ديسمبر الماضي تراجعت الثقة في مناخ الأعمال ست مرات وارتفعت مرة واحدة فقط.