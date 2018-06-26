«أبل» تخترع تقنية تسمح بالتعرّف على خط اليد

المصدر: نيويورك - وكالات

قدمت أبل براءة اختراع جديدة لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، تحت عنوان «إدارة التعرف على خط اليد في الوقت الحقيقي».

وتشير براءة الاختراع إلى أن الشركة تعمل على تقنية جديدة تهدف إلى التعرّف على الكتابة اليدوية بخط اليد في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى التعرّف على الكتابة اليدوية على مستوى متعدد أو على مستوى الجملة الصينية.

وتظهر بعض الصور المصاحبة لبراءة الاختراع شخص يقوم بالكتابة باللغة الصينية على جهاز iPad، وتعمل التقنية على كتابتها مرة أخرى بعد التعرف عليها، ومن المقرر أن تكون التقنية الجديدة قادرة على معرفة ما يكتبه المستخدم سواء عبر إصبعه أو القلم.