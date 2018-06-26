البيانات الذكية تعزّز عائدات الشركات

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة أنه يمكن للشركات أن تتوقع نمو عائداتها بأكثر من 14% من خلال أنظمة الجمع والتحليل الآلية لبيانات الخدمات المتعلقة بالأصول الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل دولار أميركي يتم إنفاقه لجمع بيانات الخدمات الذكية واستخدامها بنجاح سيقدم للشركات عائداً بقيمة 4.4 دولارات.

وقال المهندس علي صالح، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي التجاري لدى «جنرال إلكتريك الرقمية» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «تنتقل الشركات إلى نماذج أعمال قائمة على النتائج يمكن من خلالها تعزيز العائدات النقدية للخدمات والاستفادة من بيانات الخدمات الميدانية الذكية كمرتكزات رئيسية للنجاح. ف الأصول هي العنصر الرئيسي الذي تتمحور حوله كل العمليات الأخرى».