أطباق شعبية إماراتية للمرة الأولى في مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

يمكن للمسافرين عبر مطار دبي الدولي الذين يبحثون عن القهوة الرائعة والأطباق المحلية اللذيذة، تجربة مقهى ومطعم إماراتي تقليدي في (مبنى الكونكورس سي) أطلق عليه اسم S34 Gahwa Mezza. ويعتبر المطعم الذي تم افتتاحه أخيراً، تجربة فريدة تم استلهامها من المقاهي الموجودة في دبي القديمة وأزقة حي الفهيدي.

يقع المطعم والمقهى بالقرب من البوابة C35 في (الكونكورس سي) وهو يتسم بديكور معاصر ينبض بالحياة. ويوفر المطعم إلى جانب الأطباق الشعبية، القهوة التقليدية مع الهيل، بالإضافة إلى الشاي المميز وأيضاً شاي الكرك.

تم إنشاء قائمة الطعام والوجبات السريعة بشكل خاص لتزويد العملاء بالطعم الحقيقي للمأكولات الشعبية في الإمارات وبقية دول المنطقة. ومن جملة ما يتم تقديمه السمبوسة مع خيارات متعددة من النكهات، إلى جانب الدجاج ولحم الضأن أو السبانخ والفيتا والموساكا اللذيذة وغيرها من الأطعمة الرائعة.