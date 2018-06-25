مدينة ألمانية تطلق مشروع التاكسي الجوي

المصدر: دبي - البيان

أعلن برام سكوت، الرئيس التنفيذي المؤقت وعضو مجلس إدارة المبيعات والتسويق في شركة «أودي إيه جي» عن إطلاق مشروع التاكسي الجوي في مدينة إنغولستادت الألمانية.

وقال سكوت: «من شأن السيارات المتصلة والسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة جعل حركة المرور في المدن أكثر راحة، والمساعدة في جعل المدن أكثر نظافة والتخفيف من الازدحام، وبالتالي الارتقاء بحياة سكان المدن نحو الأفضل، لذا فإن مفهوم التنقُل بتقنية البعد الثالث سيوفر قيمة لا تقدر بثمن في المستقبل». وأضاف أننا نرحب بمشاركة مدينة إنغولستادت في المشروع وندعم الجهود الرامية إلى تطوير المدينة لتكون ميدان الاختبار التجريبي للتاكسي الجوي.

وكانت «أودي» قد كشفت الستار في معرض جنيف الدولي للسيارات الذي أقيم في مارس الماضي عن مشروع السيارة الطائرة، والذي جاء ثمرة للتعاون المشترك بين إحدى الشركات الفرعية لشركة أودي، وهي شركة «إيتالديزاين»، من جهة وشركة إيرباص من جهة أخرى، بهدف إعادة تعريف مفهوم التنقُل الأفقي والعمودي بالاعتماد على الطاقة الكهربائية والقيادة الذاتية بشكل كامل.

يُشار إلى أن مشروع التاكسي الجوي يأتي في إطار المبادرة الأوروبية الرامية إلى إيجاد سوقٍ للشراكة الأوروبية في مجال الابتكار في قطاع المدن والمجتمعات الذكية. ونص البيان الرسمي للمبادرة على وصفٍ للمرحلة الأولى من المبادرة التي ستكون مدن أوروبية مثل هامبورغ وجنيف مسرحاً لها.