معايير جديدة لاستخدام الهواتف الذكية مفاتيح للسيارة

المصدر: سان فرنسيسكو - د ب أ

اتفقت شركات «آبل» للإلكترونيات و«أودي» و«بي.إم.دبليو» للسيارات الفارهة، وهي أعضاء فيما يعرف بـ «كونسرتيوم السيارات المتصلة بالشبكات»، على توحيد معايير استخدام الهواتف الذكية بديلاً لمفاتيح السيارات.

وذكر موقع«سي نت دوت كوم» أن التطبيق المعروف باسم «ديجيتال كي 1.0» يوفر طريقة آمنة للمستخدم لكي يقوم بتنزيل «مفتاح رقمي» إلى هاتفه الذكي، حيث سيتم استخدام هذا المفتاح الرقمي بعد ذلك في فتح وغلق السيارة وأيضاً بدء تشغيلها.

وذكر الكونسرتيوم أن التكنولوجيا الجديدة تستخدم نظام «تراستد سيكيوريتي مانجر» لضمان الحماية للمفاتيح الرقمية الموجودة على أي جهاز خاص بالمستخدم. وضم «كونسرتيوم السيارات المتصلة بالشبكات» العديد من أكبر شركات السيارات في العالم منها «أودي» و«بي.إم.دبليو» و«جنرال موتورز» و«هيونداي» و«فولكسفاجن» إلى جانب شركات إلكترونيات مثل «آبل» و«سامسونج» و«إل.جي» و«باناسونيك».

وكان العديد من شركات صناعة السيارات ومنها أودي ولنكولن ومرسيدس وتيسلا وفولفو قد تعهدت بجعل سياراتها الجديدة تدعم استخدام أي هاتف ذكي كمفتاح بديل. وهذه المفاتيح الرقمية ستسهل اشتراك أكثر من شخص في استخدام السيارة لأنهم لن يكونوا في حاجة إلى مقابلة بعضهم البعض للحصول على المفتاح، وإنما يكفي أن يوقف المستخدم الأول السيارة في المكان المتفق عليه ليأتي الشخص الآخر ويستخدم هاتفه الذكي في تشغيل السيارة واستخدامها.