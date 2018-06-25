«أبل» تنفي اختراق هواتفها

المصدر: نيويورك - وكالات

أوضحت أبل في بيان أن التقارير الأخيرة التي انتشرت عن تمكن أحد الأشخاص من تجاوز رمز المرور على هواتف آيفون «خاطئة»، مشيرة إلى أنه منذ إصدار نظام التشغيل iOS 8 تأتي جميع أجهزة iPhones وiPad مزودة بنظام يحميها برمز مرور من أربعة أو ستة أرقام، وإذا تم إدخال رمز المرور خطأ عدة مرات يتم مسح بيانات الجهاز.

وأكدت أبل أمن هواتف آيفون وأجهزة آيباد الخاصة بها، وعدم وجود أي ثغرة تسمح باختراقها من قبل أشخاص غرباء.وكان ماثيو هيكي، مؤسس شركة هاكر هاوس، قد قال إنه توصل إلى طريقة لاختراق رموز هواتف أبل، حتى على نظام التشغيل iOS 11.3، لكنه تراجع وقال إن هناك بعض الأمور الخاطئة فيما قاله سابقاً.