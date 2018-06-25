الذكاء الاصطناعي يتنبأ بنتائج المناظرات

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

طوّر باحثون في جامعة «نورث إيسترن» بالولايات المتحدة، معادلة خوارزمية يمكنها التنبؤ بالطرف الفائز في المناظرات السياسية. وترى الباحثة لو وانج المشاركة في هذه الدراسة أن المزيج الصحيح من التحليلات اللغوية والذكاء الاصطناعي ودراسة البيانات يمكن أن يؤدي إلى إجراء مناظرات مفيدة.

وأعرب الباحث نيك بوتشامب وهو أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية بالجامعة وأحد المشاركين في الدراسة عن اعتقاده بأن المناظرات يجب أن تكون بمثابة آليات للكشف عن أشياء جديدة في هذا العالم، ونأمل أن نخرج من المناظرات ليس فقط بمجموعة من الحقائق الجديدة التي اكتسبناها، بل أيضاً بطريقة أفضل للتفكير بشأن المشكلة.