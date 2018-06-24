«تويز آر أص» تودّع أيامها الأخيرة في أميركا

المصدر: Ⅶ دبي-وائل الخطيب

قال موقع «يو اس أيه توداي»: إن شركة «تويز آر أص» دخلت أيامها الأخيرة، وأطلقت حملة تصفية شاملة في الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع الأميركي: إن من المتوقع أن تغلق «تويز آر أص، وبيبيز آر أص» متاجرها في 29 يونيو أو قبل ذلك، وفقاً لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمتجر الدمى الشهير. وفيما تختلف تواريخ الإغلاق، فإن بعض المتاجر الفردية ألصقت لوحات تشير إلى عدد الأيام المتبقية على مداخلها.

وقد أعلنت متاجر الألعاب الشهيرة عن جولة جديدة من تخفيضات الأسعار في 11 يونيو، حيث تتراوح الخصومات الآن بين 50 إلى 70 % مع «استثناءات محدودة»، بحسب ما ورد في أحد المنشورات على فيسبوك.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من إعلان السلسلة، التي كانت تُعتبر بمثابة منزل ثان لأجيال من الأطفال المتلهفين للألعاب، عن تصفيتها.

وقال الموقع: إن بعضاً من أكثر السلع القيمة طلباً، مثل أنظمة ألعاب الفيديو Nintendo و PlayStation، نفدت بسرعة خاطفة قبل أسابيع. لكن الأطفال الذين يفضلون الألعاب مثل مجموعات ليغو وألعاب الطاولة، ودمى باربي، وألعاب حرب النجوم، وبنادق نيرف والمزيد، فما زال بإمكانهم الفوز بشيء من الغنائم.