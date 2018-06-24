استطلاع « البيان الاقتصادي»: موسم الامتحانات يقلّص إنفاق عطلة العيد

المصدر: Ⅶ دبي- لؤي عبد الله

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن المشتريات والإنفاق على الترفيه لم يشهد زيادة خلال أيام عيد الفطر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء في نتيجة الاستطلاع، على موقع «البيان» الإلكتروني، أن 63% من المشاركين في الاستطلاع أن الإنفاق على الترفيه والمشتريات لم يشهد زيادة خلال عطلة العيد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما أكد 37% أن الإنفاق على الترفيه شهد زيادة خلال عطلة العيد.

وأكدت النتائج، عبر موقع «تويتر» النتائج على موقع البيان الالكتروني حيث أكد 56% من المشاركين أن إنفاقهم خلال عطلة العيد لم يشهد زيادة في حين أن 44% أكدوا أن هناك زيادة في الإنفاق.

وأشار الاستطلاع إلى أن 64% من المشاركين في إبداء الرأي، عبر «فيسبوك»، أكدوا أن نفقاتهم لم تشهد أية زيادة خلال عطلة العيد مقارنة بـ 36% أن إنفاقهم على الترفيه شهد زيادة.

وعلى الرغم من زيادة الإقبال على الإنفاق خلال عطلة العيد مقارنة بالأيام العادية إلا أن هذا الإنفاق لم يصل إلى المستويات التي سجلتها الأسواق خلال عطلة العيد الماضي. وأكد خبير تسويقي أن موسم الامتحانات المدرسية قلص حجم الإنفاق على الترفيه والمشتريات فلم يشهد زيادة خلال عطلة العيد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.