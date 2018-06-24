«المساحيق» ضمن قائمة قيود السفر الجديدة إلى أميركا

المصدر: Ⅶ دبي-وائل الخطيب

ذكرت صحيفة «نيوزيلاند هيرالد» في تقرير أخير لها أن المسافرين على الرحلات الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة سيواجهون مزيداً من إجراءات التفتيش على المواد المسحوقة المعبأة في أكياس محمولة، ابتداءً من 30 يونيو.

ونقلت الصحيفة النيوزلندية عن المتحدث باسم إدارة أمن النقل قوله: إن التغيير ينطبق على الركاب الذين يحملون أكثر من 350 ملليلتراً من المسحوق، أي ما يعادل حجم علبة مشروبات غازية.

أما الأشخاص الذين يحملون كميات أكبر من المساحيق، بما في ذلك مستحضرات التجميل، أو القهوة المطحونة، أو مواد غذائية أخرى، فيمكن فتح حقائبهم، وفحصها بحثًا عن المتفجرات.

ويستحسن وضع الكميات التي تزيد عن 350 مليمتراً في الأمتعة التي يتم فحصها، وإخراج الكميات الصغيرة من الحقائب المحمولة ليتم فحصها بصورة أسهل بالأشعة السينية.

وقال مايك انجلاند، المتحدث باسم إدارة أمن النقل لصحيفة«يو إس إيه توداي»: «نشجع الناس على إظهار بعض المواد بشكل جيد، وخاصة العضوية منها، من أجل الحصول على رؤية أوضح لما هو موجود داخل الحقيبة». وهو أمر ننصح الناس للقيام به. مضيفاً:«ندعو من شركائنا الأجانب للقيام بما نقوم به محلياً».