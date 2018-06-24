دايملر توقف توريد سيارات الديزل في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أوقفت شركة دايملر الألمانية لإنتاج السيارات توريد العديد من طرز سيارات الديزل.

وقال متحدث باسم دايملر أمس «إن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد هذه السيارات يبلغ عدة مئات في ألمانيا».

وذكرت مجموعة فونكه الألمانية الإعلامية أن السيارات المقصودة هي مرسيدس بينز من الفئة إيه وبي وسي ذات المحرك بأربع إسطوانات والتي تم إنتاجها حتى نهاية مايو الماضي.

وبعثت دايملر برسالة أول من أمس إلى جميع تجار مرسيدس بينز بإصدار الأمر لوقف توزيع هذه السيارات: نمنعكم من تشغيل تلك السيارات أو تقديمها لزبائن، إلى أن يتوفر علاج مناسب للمشكلة.

يأتي منع توريد سيارات الديزل وفقاً لبيانات دايملر نتيجة لاستدعاء السيارات التي تحتوي على محرك ديزل من طراز 6 بي، حيث تعتزم الشركة المنتجة تحديث برامج السيارة قبل دفعها إلى الزبائن.