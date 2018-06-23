مضخم صوت مستوحى من إطار سيارة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بيريللي» عن تعاونها مع «إكزوست»، إحدى الشركات الإيطالية االمتخصصة في الأنظمة الصوتية رفيعة المستوى للسيارات، لابتكار تجربة صوتية جديدة تستمد إيحاءها من سباقات السيارات.

وأدى التعاون إلى ابتكار نظام «هاي فاي» حصري ومتطور يضم مكبر صوت حديثاً بتقنية بلوتوث ضمن نسخة طبق الأصل عن إطار «ويند تانل» الذي أنتجته «بيريللي» للفرق المشاركة في بطولة «فورمولا 1» بهدف إجراء الاختبارات الإيروديناميكية.

ويتضمن النظام الصوتي مضخم صوت قويا مزودا بمعالج إشارة رقمي بقوة 100 واط، ومجهزا بمضخم صوت 100 ملم ومكبر صوت من الحرير بحجم 25 ملم. وتمت صناعة النظام بأكمله في إيطاليا.

وبفضل أحدث تقنيات 4.0 Bluetooth™ APTX، يمكن أن يتصل نظام «بيريللي بي زيرو ساوند» لاسلكياً مع الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المتوافقة الأخرى.