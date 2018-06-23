«إيرباص» تهدد بمغادرة بريطانيا بسبب «بريكست»

المصدر: لندن - أ ف ب

هددت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية «إيرباص» بمغادرة بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وعشية الذكرى الثانية للاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، دقت «إيرباص» جرس الإنذار ببيان حذرت فيه من أنها ستعيد النظر في استثماراتها في المملكة المتحدة إذا تم الانفصال بلا اتفاق.

وقال مدير الاستثمار في فرع الطيران المدني في المجموعة توم وليامز إن «مجرد الحديث عنه، يهدد سيناريو بلا اتفاق بشكل مباشر مستقبل ايرباص في المملكة المتحدة».

الرهانات بالنسبة للندن هائلة. فإيرباص توظف 15 ألف شخص في 25 موقعاً في المملكة المتحدة، حيث تنتج الأجنحة طائرات مدنية وعسكرية. وهي تشغل بشكل غير مباشر أكثر من مئة ألف شخص عبر شبكة تتألف من أربعة آلاف مزود وتساهم بـ7,8 مليارات جنيه استرليني في النشاط الاقتصادي البريطاني. وفي ويلز تؤمن «ايرباص» حوالي 11 ألفاً و500 وظيفة مباشرة أو غير مباشرة.