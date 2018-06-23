برنامج تلفزيوني وراء حادث سيارة أوبر ذاتية القيادة

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

قالت الشرطة في ولاية أريزونا الأميركية إن الأدلة تظهر أن سائقة «الأمان» التي كانت تراقب سيارة أوبر ذاتية القيادة التي تعرضت لحادث في مارس كانت تشاهد برنامجاً تلفزيونياً على هاتفها خلال الحادث، مما يشير إلى أنه كان «يمكن تجنبه تماماً».

وذكرت الشرطة في تقرير من 318 صفحة صدر في وقت متأخر الليلة الماضية، أن سائقة الأمان رافايلا فاسكيز كانت تنظر لأسفل مراراً ولا تتابع الطريق وتلقي نظرات خاطفة قبل نصف ثانية من صدم السيارة لإيلين هيرزبيرج (49 عاماً) وهي تعبر الطريق في تلك الليلة.

وكانت سيارة أوبر في وضع القيادة الذاتية عندما وقع الحادث.