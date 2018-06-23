طلبة في دبي يبتكرون «روبوتاً» ينقل صناديق التخزين

المصدر: دبي - البيان

أظهر فريق من طلبة مدرسة دبي الثانوية الحديثة المشارك في مسابقة الروبوتات السنوية التي تستضيفها جامعة ولنغونغ في دبي مؤخرا قدرة الروبوت الذي طوروه على نقل صناديق التخزين بفاعلية إلى وجهة محددة في فئة التخزين.

وشهدت المسابقة السنوية الفريدة 26 فريقاً مدرسياً من دبي والشارقة تنافس في عرض حماسي للمهارات التكنولوجية يضم مجموعة من التحديات لعرض خبراتهم في الروبوتات.

وشاركت في هذا الحدث 60 مدرسة محلية ودولية تتنافس في ثلاثة تحديات مختلفة.

حضر الطلبة ورشة عمل حول «صوت غير عادي بطرق غير معتادة»، وهي عبارة عن جلسة لاستكشاف مجال الصوت والتجريب، بقيادة د/‏ مي البراشي، الأستاذ المشارك ود/‏ فرهاد أورومشيان، العميد المشارك بكلية الهندسة وعلوم المعلومات بجامعة ولنغونغ في دبي. وحضر المعلمون منتدى المعلم حول موضوع الممارسات الجيدة باستخدام الروبوتات كطريقة تدريس مبتكرة.

في حفل توزيع الجوائز، فازت مدرسة دبي الثانوية الحديثة بالجائزة الأولى في تحدي التخزين نظرًا لقدرتها على نقل صناديق التخزين إلى وجهة محددة بفاعلية. كما فازت مدرسة جي اس اس الخاصة بالجائزة الأولى في فئة المدرسة الثانوية.