«تويز آر أص» تودع أستراليا

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكر موقع «نيوز دوت كوم أي يو» أن متاجر«تويز آر أص»، و«بيبيز آر أص» ستقدمان خصومات تصل إلى 30%، استعداداً لإغلاق محال الشركة المتعثرة بصورة نهائية في أستراليا.

وأضاف الموقع الأسترالي أن المسؤولين في شركة «مكاثنيكول» أعلنوا يوم الأربعاء الماضي أنه سيتم إغلاق جميع متاجر الشركة البالغ عددها 44 متجراً في البلاد بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، مما يؤدي إلى فقدان 700 شخص وظائفهم، بعد انسحاب جميع المشترين المحتملين من عملية البيع.

وكان الذراع المحلي لمتاجر التجزئة في أستراليا واصل عملياته بصورة اعتيادية منذ خضوع الشركة لإدارة التصفية الطوعية في شهر مايو، وسط مخاوف مالية في الولايات المتحدة بسبب المنافسة الشرسة للتجارة الإلكترونية من شركة أمازون العملاقة.

وقالت «مكاثنيكول» شركة الاستشارات المعنية بالإشراف على تويز آر أص في بيان أمس: إن كل شيء يجب أن يباع، وهناك بالفعل كميات محدودة من بعض المعروضات.