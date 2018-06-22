تغريم دويتشه بنك 205 ملايين دولار

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلنت إدارة ولاية نيويورك للخدمات المالية تغريم مصرف دويتشه بنك الألماني العملاق مبلغ 205 ملايين دولار بسبب انتهاكات تتعلق بالتلاعب بصرف العملات الأجنبية.

ومن بين تلك الانتهاكات تنسيق النشاط التجاري بشكل غير مناسب مع مؤسسات مالية أخرى لتعزيز أرباح البنك، بحسب الإدارة.

وقالت إن متعاملين من البنك شاركوا في غرف دردشة متعددة الأطراف على الإنترنت حيث تبادلوا معلومات سرية وتم التلاعب بأسعار عملات.

وتم الكشف عن تلك الانتهاكات عقب تحقيق استمر من 2007 إلى 2013.

وأعربت الإدارة عن «تقديرها لتعاون البنك الكامل مع التحقيقات بما في ذلك إجراؤه تحقيقا داخليا واسعا واتخاذه العديد من الخطوات الاستباقية قبل تحرك الإدارة».

ويأتي ذلك في وقت يمر البنك باضطرابات أدت إلى استبدال رئيسه التنفيذي والإعلان عن الاستغناء عن أكثر من سبعة آلاف وظيفة في مسعى لوقف الخسائر المستمرة منذ سنوات.