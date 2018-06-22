3.3 مليارات دولار أرباح ألمانية من أزمة ديون اليونان

المصدر: برلين - د ب أ

أكدت الحكومة الألمانية أن القروض والسندات التي تم شراؤها دعماً لليونان منذ عام 2005 حققت 2.9 مليار يورو (3.3 مليارات دولار) أرباحاً لألمانيا،..

وذلك في إطار رد الحكومة على استفسار برلماني مقدم من جانب حزب الخضر المعارض.

وتم تحصيل الأرباح من مجموعة من البرامج، من بينها «برنامج سوق الأوراق المالية»، وهو برنامج لشراء السندات، متوقف حالياً، كان أطلقه البنك المركزي الأوروبي عام 2010، التي دعمتها ألمانيا وغيرها من الدول الأعضاء بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة لمنع انهيار اقتصاد اليونان.

وتحصل المركزي الألماني على أرباح 2.9 مليار يورو من برنامج سوق الأوراق المالية، جرى تحويلها إلى الموازنة الألمانية.

وقال سفين- كريستيان كيندلر، من حزب الخضر، إن تحقيق ألمانيا أرباحاً يستدعي خفض ديون اليونان، وأضاف أنه من غير المقبول أن «تقوم الحكومة الاتحادية بتحسين وضع ميزانيتها بالمليارات من أرباح فوائد من اليونان».