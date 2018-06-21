دبي نقطة عبور مُفضلة للبريطانيين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت صحيفة «ديلي إكسبرس»، إن دبي تعتبر نقطة عبور للعديد من المسافرين البريطانيين الذين يستخدمون المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، كمحطة توقف قبل متابعة رحلاتهم إلى وجهات أخرى.

وأضافت الصحيفة اللندنية أن أعداداً غفيرة من الناس يتجهون إلى دبي، التي تشتهر بمراكز التسوق، وناطحات السحاب، حيث تستقبل 1.5 مليون سائح بريطاني كل عام، وهي تحتضن برج خليفة الشهير أطول برج في العالم، فيما يصعد العديد إلى الطابق 148 للحصول على أفضل المناظر.

ولم تدخر المدينة وسعاً لاتخاذ عدد من الخطوات لتحفيز المزيد السياحة إلى المنطقة. فقد خفضت رسوم السياحة والبلديات في المطاعم والفنادق من 10% إلى 7%. وتوفر الحكومة الآن تأشيرة ترانزيت جديدة للسياح الذين يسافرون إلى مطار دبي الدولي، حيث سيتمكن المسافرون من الحصول على رحلة مجانية لمدة يومين في المدينة عند دخول البلاد. أما المسافرون الراغبون في الإقامة لفترات أطول، فيمكنهم الحصول على تأشيرة لـ 96 ساعة مقابل 10 جنيهات.