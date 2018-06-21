«أبل» تتوقع بيع 45 مليون هاتف آيفون نسخة 6.5 بوصات

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت أغلب التسريبات أن أبل ستطلق ثلاثة هواتف آيفون جديدة في العام 2018، وفقاً لمصادر ومحللين متعددين، سيحتوي اثنان من تلك الأجهزة على شاشة OLED، بينما سيكون الجهاز الثالث مع شاشة LCD بقياس 6.1 بوصات.

وحديثا كشف تقرير من موقع «تك كرانش» الأميركي، أن شركة أبل تتوقع شحن 45 مليون وحدة من آيفون نسخة من الـ6.5 المزود بشاشة OLED والذي سيكون هاتف أبل الرئيس لعام 2018، ومن المتوقع أن يتم شحن 25 مليون وحدة من نسخة OLED الأصغر حجماً والتي تأتي بقياس 5.84 بوصات، في حين أن نسخة LCD ذات السعر المنخفض سيكون عدد النسخ المشحونة منها 30 مليون وحدة. وتشير تقارير أخرى أيضاً إلى أن شركة أبل تعمل على فكرة إطلاق هاتف صغير، يحمل اسم iPhone SE 2.