استمرار تداول المارك الألماني

المصدر: برلين - د ب أ

أكد البنك المركزي الألماني أن كثيراً من الأشخاص داخل ألمانيا وخارجها لا يزالون يحتفظون بكميات كبيرة من العملة الألمانية السابقة، المارك، رغم مرور 16 عاماً على اعتماد اليورو.

وحسب البنك فإن هناك 91ر5 مليارات مارك على شكل عملة ورقية و69ر6 مليار مارك على شكل عملة معدنية لا تزال موجودة لدى الناس بإجمالي 6ر12 مليار يورو من العملة الورقية والمعدنية.

وللمقارنة فإن إجمالي ما كان يحتفظ به الناس من المارك ورقاً ومعدناً بلغ 2ر162 مليار مارك ألماني في الأول من يناير 2002 وهو تاريخ بدء اعتماد اليورو. ويعتبر المارك الألماني الذي بدأ تداوله في المناطق الألمانية الواقعة تحت سيطرة الدول الغربية في الحادي والعشرين من يونيو 1948 رمز النجاح الاقتصادي والاستقرار.