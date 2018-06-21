إطلاق أول طيران «حلال» من بريطانيا

المصدر: دبي - وائل الخطيب

كشفت صحيفة «ديلي ميل» النقاب عن إطلاق أول شركة طيران بريطانية «متوافقة مع الشريعة» لا تقدم أي مشروبات أو أطعمة تتنافى مع الشريعة، ووجباتها إسلامية بالمطلق على متن الطائرة، ولديها نظام ملابس خاص لأفراد طواقمها.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن رجل الأعمال كازي شفيق الرحمن، 32 عاماً، الذي جاء إلى المملكة المتحدة من بنغلاديش في العام 1997 وترك المدرسة حاملاً شهادة الدراسة الثانوية العامة، يأمل في أن يرى شركته «فرناس إيروايز» تقوم في النهاية برحلات بعيدةً إلى الشرق الأوسط.

لكن رجل الأعمال العصامي، الذي بدأ بمبلغ لا يتجاوز 600 جنيهه استرليني في جيبه، وجنى ثروته عن طريق استيراد العطور، سيبدأ في تسيير رحلاته مسافات قصيرة بين المدن البريطانية.

وكان شفيق الرحمن، الذي سيستأجر 32 طائرة من طراز جت ستريم من 19 مقعداً، قد انتقل من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش، بعد نشأته في شرق لندن، وحصوله على أول وظيفة كعامل تنظيف في مطار مدينة لندن.

وكانت أول شركة طيران في العالم «متوافقة مع الشريعة»، «رياني إيرلاينز»، قد أطلقت في ماليزيا. وقد اتبعت قوانين الشريعة.

وقد استلهمت شركة الطيران اسمها من عباس بن فرناس، وهو مخترع مسلم من إسبانيا حاول بنجاح القيام بأول رحلة طيران بشرية في عام 875م.