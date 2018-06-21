نمو الإنفاق الألماني على العلاقات العامة

المصدر: برلين - د ب أ

ارتفعت نفقات الحكومة الألمانية على العلاقات العامة بوضوح على مدار السنوات الماضية. فقد ذكرت الحكومة الألمانية في ردها على طلب إحاطة برلماني، أن نفقاتها على العلاقات العامة ارتفعت من نحو 25 مليون يورو عام 2013 إلى 51.2 مليون يورو عام 2017.

وجاء إنفاق هذه الأموال على الإعلانات واللافتات والمنشورات والكتيبات والإعلانات في محركات البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما ارتفعت بوضوح النفقات على اللافتات الدعائية، حيث أنفقت الوزارات والمكتب الاتحادي للصحافة على اللافتات وحدها 19.5 مليون يورو العام الماضي.