«سامسونغ» تطور معالج رسوميات جديداً

المصدر: سيؤول - وكالات

كشف تقرير جديد أن سامسونغ تعمل حالياً على تطوير معالج الرسوميات الخاص بها بنفسها، بعدما كانت تنوي الاستعانة بكل من AMD وNvidia كموردين محتملين، إلا أنها على ما يبدو قررت في النهاية أن تسير على خطى «أبل» وتقوم بإنشاء معالج الرسوميات الخاص بها.

ويعمل فريق التصميم التابع لسامسونغ على جذب مواهب من شركات كوالكوم وAMD وNvidia للاستعانة بها لتصميم معالجات رسوميات بديلة لمعالجات ARM Mali التي تستخدمها حالياً في معالجات Exynos الخاصة بها، فيما تهدف الشركة لإنشاء معالج رسوميات متقدم، لكنها ستبدأ بإنشاء معالج رسوميات ذي أداء متوسط حتى تكتسب الخبرة. ومن المعروف أن أنوية Mongoose التابعة لسامسونغ تتفوق على أنوية Cortex-A التابعة لشركة ARM، وإذا تمكنت من تكرار ذلك النجاح، فسوف تكون قادرة على تقليل اعتمادها على شركة ARM.