مرافق نوم لمسافري «الترانزيت» في مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن افتتاح مرفق «إيروتيل» الجديد في مبنى المسافرين رقم 3 والذي يقوم بتوفير مرافق للاستراحة والنوم لمسافري الترانزيت في مطار أبوظبي الدولي، ليُشكّل بذلك المنشأة الثانية الجديدة والمُتميّزة في مرافق المطار التي تقع تحت إدارة «إيروتيل» التابعة لمجموعة بلازا بريميوم.

يستقبل المرفق الضيوف والمسافرين على مدار 24 ساعة في اليوم، ويوفر أماكن حجز مرنة بالساعة، والتي تُسهم في توفير سهولة الوصول لمسافري الترانزيت الذين يبحثون عن استراحة سريعة تعيد إليهم حيويتهم ونشاطهم. تشمل العروض باقة لمدة ساعتين تتوافر من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، وباقة ليلية لمدة 4 ساعات من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً.

وقال سعود الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في مطارات أبوظبي: «تتمثّل أولوياتنا في توفير رحلة مريحة وسلسة للمسافرين. ومع مرور أكثر من 20 مليون شخص عبر المطار، فإن إنشاء الفندق الجديد يُعزّز من مكانة مطارات أبوظبي ويُبرز قدرتها على توفير حلول عالمية المستوى لتلبية مطالب الإقامة السريعة لمسافري الترانزيت».

وأضاف: «نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع مجموعة بلازا بريميوم وباقي شركائنا من أجل الاستمرار في توفير خدمات مطار مبتكرة ومتواصلة تعيد صياغة تجارب السفر مع مطار أبوظبي الدولي».

جدير بالذكر أن «إيروتيل» متوافر أيضاً في مبنى المسافرين رقم 1، ويضم 38 غرفة واسعة مقسّمة إلى ثلاث فئات: غرفة فردية، غرفة مزدوجة وغرفة مزدوجة مربعة لتتناسب مع احتياجات كافة المسافرين من أفراد أو عائلات.