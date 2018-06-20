«هايبرلوب» تجاري في أوكرانيا

المصدر: كييف ـ البيان

وقعت شركة «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز» في كييف اتفاقية مع وزارة البنية التحتية الأوكرانية لبدء أعمال نظام «هايبرلوب» التجاري للنقل السريع، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030 في أوكرانيا.

وأشارت الشركة في بيان أمس أنها ستعمل مباشرة مع وزارة النقل الأوكرانية لبدء مخططات الأعمال الإنشائية لأول مشاريع نظام «هايبرلوب» التجاري الذي سيتم تطويره على مراحل. وسيجرى في المرحلة الأولى إنشاء خط خاص بالنظام بطول 10 كيلومترات.

والذي سيستخدم بدوره لإنشاء الإطار القانوني اللازم للمصادقة على النظام قبل التوسع إلى شبكة «هايبرلوب» أكبر نطاقاً. ومن المخطط تمويل المشروع كشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد استكمال الدراسة الأولية.

وقال فولوديمير أوميليان وزير البنية التحتية الأوكرانية: وضعنا الخطط والاستراتيجيات الكفيلة من أجل تطوير البنية التحتية الأوكرانية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الذي نشهده في عالمنا اليوم. وتعتبر تكنولوجيا «هايبرلوب» من المكونات الرئيسية لتحقيق أهدافنا المتمثلة في إنشاء بنية تحتية ذكية ومستدامة للنقل.

من جانبه، قال ديرك آلبورن الرئيس التنفيذي لشركة «هايبرلوب تي تي»: «بدأنا هذا العام بالتسويق التجاري لتقنياتنا مع التركيز على وضع اللوائح التنظيمية التي تشكل العائق الأكبر المتبقي لجلب هذه التقنية الجديدة إلى العالم. وستتيح لنا هذه النظم التجارية الأولى من نوعها فرصة إنشاء إطار العمل القانوني الضروري الذي يمكن اعتباره بمثابة مرجع أساسي لدول أخرى حول العالم».

وقال بيبوب جريستا رئيس مجلس إدارة شركة «هايبرلوب تي تي»: «تم الإعلان عن أول اتفاقياتنا التجارية في أبوظبي في أبريل الماضي، ونحن مسرورون بانضمام أوكرانيا إلى قائمتنا المتنامية من الشركاء السياديين. وتتربع أوكرانيا في موقع مهم على طريق الحرير الجديد في مجال النقل، وبإمكاننا توقع أن تكنولوجيا هايبرلوب ستلعب دوراً أساسياً في ربط القارتين الأوروبية والآسيوية».

ونظام «هايبرلوب»، يعمل على نقل الركاب والبضائع بسرعات غير مسبوقة وبمنتهى السلامة والكفاءة والاستدامة. ومن خلال استخدام تكنولوجيا فريدة وحاصلة على براءة اختراع ونموذج أعمال قائم على مبدأ التعاون المرن والابتكار المفتوح والشراكات المتكاملة، تقوم شركة «هايبرلوب تي تي» بابتكار وترخيص تقنيات جديدة.