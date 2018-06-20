«كولجيت ـ بالموليف» تعيد شراء أسهمها

المصدر: نيويورك - د ب ا

أعلنت شركة «كولجيت-بالموليف» الأميركية لمستحضرات العناية الشخصية أمس موافقة مجلس الإدارة على إعادة شراء كمية من أسهم الشركة العامة المطروحة في البورصة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك بعد انتهاء برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات أيضاً والذي كان قد تمت الموافقة عليه في 2015.

وكان عدد الأسهم العامة للشركة المطروحة للتداول في البورصة قد وصل إلى 872 مليون سهم حتى 31 مارس 2018.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن صرف توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 0.42 دولار لكل سهم من الأسهم العامة على أن يتم صرفها يوم 15 أغسطس المقبل لحملة الأسهم حتى 18 يوليو 2018.